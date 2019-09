Stadtgmües-Erlebniswoche

Mehr als dreissig Winterthurer Köchinnen und Köche kochen während der Erlebniswoche in Restaurants und Mensen ein «Stadtgmües-Menu». Zudem finden in der ganzen Stadt diverse, kostenlose Anlässe statt. So lädt ein Frauenstadtrundgang mit dem Titel «Safran, Schmalz und Suppenwunder» auf einen Streifzug durch die Winterthurer Altstadt ein oder der Umwelt- und Gesundheitsschutz Winterthur zeigt, welche Wildkräuter und –beeren, die in der Stadt wachsen, essbar sind. Zu degustieren gibt es dabei Chutneys, Pesto und Süsses aus Vogelbeere, Schlehe, Hagebutte und Co. Die Anlässe sind alle kostenlos - melden Sie sich rechtzeitig an, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die genauen Informationen finden Sie hier.