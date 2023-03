Am Donnerstag, 13. April 2023, von 13.15 bis 16.45 Uhr, kann der «SolarButterfly» auf dem Schulhof der Kantonsschule Büelrain in Winterthur besichtigt werden. Der High-Tech-Wohnwagen mit aufklappbaren Solarflügeln ist für kurze Zeit in der Schweiz, bevor er seine vierjährige Reise um den Erdball fortsetzt. Es ist das neueste Projekt des Klimapioniers Louis Palmer.

Die Kantonsschule Büelrain lädt alle interessierten Personen zu einer interaktiven Besichtigung des SolarButterflys ein. Der Solar-Schmetterling kann am Nachmittag des 13. April auf dem Schulgelände der Kantonsschule an der Rosenstrasse 1 in Winterthur bestaunt werden. Am Anlass, der von der Stadt Winterthur unterstützt wird, erwartet Sie ein vielseitiges Programm zum Thema Solarenergie und Klimaschutz.

Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler werden einen Postenlauf mit Fragen rund um das Thema «Klimaveränderung» absolvieren. Nebst dem Riesenschmetterling sind auch lokale Unternehmen auf dem Schulhof anwesend, die ihre innovativen Lösungsansätze für den Klimaschutz auf dem «Markt der Möglichkeiten» präsentieren. Ein besonderes Highlight des Nachmittags ist der Vortrag von Projektinitiator Louis Palmer, der um 14.20 Uhr in der Aula der Kantonsschule Büelrain stattfindet.

Solar betriebenes «Tiny House» mit sechs Metern Flügelspannbreite

Der SolarButterfly ist ein rein mit Solarenergie betriebenes Mobil, welches von Louis Palmer in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern entwickelt wurde, um Menschen für Klimaschutz und nachhaltige Technologien zu begeistern. Von Frühling 2023 bis Winter 2025 ist der SolarButterfly auf einer Tournee rund um die Welt. Ein Ziel des Projektes ist es, entlang des Weges 1'000 innovative Klimaprojekte zu finden, welche zur Lösung der Klimakrise beitragen.