Schwammstadt

ine Arbeitsgruppe aus Fachpersonen vier städtischer Ämter (Tiefbau, Amt für Städtebau, Stadtgrün und Umwelt- und Gesundheitsschutz) kümmert sich unter der Leitung des Tiefbauamtes darum, dass das Regenwasser klimagerecht genutzt wird. Darum geht es: Die Stadt strebt eine möglichst kleine Versiegelung bzw. eine möglichst grosse Entsiegelung an. Sicherstellen einer ausreichenden flächigen Versorgung mit beschatteten Grünanlagen und Wasserstellen. Die Stadt hat Hochwasser und Starkregen im Griff, denn sie nutzt die Wasserpotenziale zur Regeneration des Wasserhaushalts im Boden. Der anthropogene Hitzeeintrag in der Stadt wird auf ein Minimum reduziert. Die Arbeitsgruppe Schwammstadt generiert und verwaltetet Wissen zum Thema Schwammstadt, informiert und sensibilisiert. Sie wollen in Winterthur klimaangepasst bauen, entsiegeln und begrünen? Die Arbeitsgruppe Schwammstadt unterstützt sie dabei. Kontakt: Schwammstadt Winterthur, Tiefbauamt, Daniel Ruch: daniel.ruch@win.ch