Saatgutausstellung

Bild Legende:

Vom 16. Mai bis am 15. September 2019 präsentiert die Public Eye Regionalgruppe Winterthur in der Lokstadt Winterthur die Saatgutausstellung. Der Umwelt- und Gesundheitsschutz Winterthur unterstützt die Ausstellung gemeinsam mit der Volkhart Stiftung und gestaltet für die Ausstellung einen Überblick über das, was mit "Stadtgmües", der Kampagne zur Nachhaltigen Ernährung des Umwelt- und Gesundheitsschutzes Winterthur in der Stadt alles geschieht.