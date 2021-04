Die Hitzesommer der vergangenen Jahre haben eindringlich vor Augen geführt, was der Klimawandel auch für Winterthur bedeutet: Bäche und Felder trocknen aus, Bäume verdursten, und die Hitze ist eine grosse Belastung für alle.

Um die vorhandene gute Lebensqualität in Winterthur zu sichern, braucht es ein Umdenken in der Gestaltung der urbanen Räume. Vereinfacht gesagt: mehr Bäume, mehr Schatten, mehr Wasser, mehr Durchlüftung und weniger Asphalt. Die Anpassung an den Klimawandel geht dabei Hand in Hand mit dem Netto-Null-Ziel der Stadt Winterthur, das sie im Klimaschutz verfolgt.

Mit Blick auf die zunehmende Hitzebelastung im urbanen Raum wurde der vorliegende Rahmenplan Stadtklima erarbeitet. Er zeigt auf, welche Massnahmen wo am sinnvollsten umzusetzen sind. Der Rahmenplan Stadtklima ist sowohl ein Planungswerkzeug für Ämter und Fachstellen als auch ein Leitfaden für Fachplanerinnen und -planer und Bauherrschaften. Zur Information und als Entscheidungsgrundlage, etwa für private Projekte, richtet er sich auch an alle anderen Interessierten.