Inspiriert durch den Kinofilm «An Inconvenient Truth» von Al Gore gründete Daniel Lüscher vor 10 Jahren die Klimaschutzorganisation «Myblueplanet». Nun erscheint der Folgefilm «An Inconvenient Sequel: Truth to Power» als Vorpremiere in den Schweizer Kinos. Daniel Lüscher, Präsident von «Myblueplanet», lädt die Bevölkerung ein, den eindrücklichen Film am 9. oder 10. Oktober als Vorpremiere zum Vorzugspreis von CHF 10.- anzuschauen. Der Film wird in acht Städten ausgestrahlt (siehe unten). Die Besucher profitieren ausserdem von Spezialangeboten von «Myblueplanet» und dem WWF. Nach dem Film gibt es einen klimafreundlichen Apéro. Ab dem 12. Oktober läuft der Film offiziell in den Schweizer Kinos an.

Tickets für die Vorpremiere im Kino Kiwi, 9. Oktober, 18.30 Uhr

Weitere Informationen und Tickets übrige Veranstaltungen oder telefonisch unter 052 203 02 32

Kinoplakat