Prämierungsveranstaltung

Bild Legende:

Der Umwelt- und Gesundheitsschutz der Stadt Winterthur hat gefragt, ob weniger mehr sein kann. 120 Texte aus der Feder fast jeden Alters sind eingegangen. Die Gewinnerinnen und Gewinner lesen am Dienstag 25.2.2020 um 17 Uhr aus ihren Texten. Der Anlass findet im Saal des alten Stadthauses an der Marktgasse 53 in Winterthur statt. Es geht um Klimaschutz im Alltag, um Glücksmomente, um einen Lauch und einen Türsteher, um Wandtafeln, die zu Wasserrutschen werden, ums Innehalten und um unser aller Engagement für eine nachhaltige Gesellschaft. "Mehr als genug" - der Titel des Schreibwettbewerbs hat auch provoziert. Einer der Autoren sagt: "Der Verzichtsappell kann kontraproduktiv sein." Auf dem Podium wird diese Aussage in der Diskussion verhandelt und es werden gemeinsam Antworten auf die Frage nach wirksamem Klimaschutz und dem klugen Mass entwickelt. Danach tauschen wir uns beim Apéro Riche aus. Der Anlass ist kostenlos. Anmeldung bitte über julia.hofstetter@win.ch. Aus dem Schreibwettbewerb ist die Broschüre "Notizen aus Winterthur. Mehr vom Leben, viel mehr" entstanden, die Sie hier anschauen können.