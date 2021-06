Stadtgmües - Führung zur essbaren Stadt

Entdecken, was in Winterthur wächst und aus der Gundelrebe, dem Giersch, dem Spitzwegerich, dem Wiesenknopf und der Schafgarbe ein feines Pesto herstellen. Am Freitag 28. Mai ab 17:30 Uhr. Anmeldung unter festivaldernatur.ch.