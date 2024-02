Fachstelle Klima an der WOHGA mit einer Ausstellung zu Food Waste

Die WOHGA lockt jährlich 15 000 Personen an, die sich über neue Trends und Produkte rund ums Wohnen informieren. Dieses Jahr findet die WOHGA vom 21. bis 24. März in den Eulachhallen in Winterthur statt. Einen thematischen Schwerpunkt bildet die «Begegnungszone Klima», in welcher nebst der Fachstelle Klima auch Stadtwerk Winterthur, die Klimaschutzorganisation Myblueplanet, Winterthur Nachhaltig und lokale Unternehmen vertreten sind.

Lassen Sie sich inspirieren und finden Sie Antworten auf drängende Fragen im Klimaschutz: Wie minimiere ich Food Waste? Wie profitiere ich von Förderbeiträgen für Heizungsersatz oder energetische Sanierungen an meinem Haus? Wie finden wir nachhaltige Lösungen? Und welchen Beitrag leisten lokale Organisationen und die Wirtschaft auf dem Weg Richtung Netto-Null?