Myblueplanet lädt Sie herzlich zum Mittagessen ein. Zwischen 12.00 und 14.00 Uhr, an der Laboratoriumstrasse 5, im Saal vom Pfarreiheim St. Peter und Paul. Die renommierte Eventköchin Miriam Monari zaubert gemeinsam mit Swiss Re Volunteers und Asylsuchenden ein feines Klimamenu für die Winterthurer Bevölkerung. Die Ernährung verursacht weltweit rund 30 Prozent der Treibhausgasemissionen. Die Aktion «Klimamenu-Zmittag» soll zeigen: Klimafreundliche Menus sind einfach umzusetzen und schmecken vorzüglich. Das Mittagessen wird den Gästen kostenlos offeriert. Spenden sind willkommen. In der Location wird zudem eine Ausstellung zum Thema 2000-Watt-Gesellschaft der Stadt Winterthur zu sehen sein. Anmeldungen telefonisch an 052 203 03 32 oder per Mail an info@myblueplanet.ch. Wer spontan kommt, ist auch unangemeldet willkommen. Mehr Informationen: https://www.myblueplanet.ch/de/event/gratis-klimamenu-herzlich-willkommen