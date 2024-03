Der Solar-Schmetterling macht einen zweiten Besuch in Winterthur

Der Solar-Schmetterling ist seit Mai 2022 auf einer langen Reise, um 1000 Klimaschutzprojekte aus der ganzen Welt zu besuchen. Einen ersten Halt in Winterthur machte er am 13. April 2023 bei der Kantonsschule Büelrain, um kurz darauf per Schiff seine Reise in Nordamerika fortzusetzen. Nach einer abenteuerlichen Tour bis Panama ging es Ende 2023 zurück in die Schweiz.