Der Klimaball rollt nach Winterthur

Klima und Armut

Do. 17.10.2024, 14 bis 16 Uhr, Treffpunkt Vogelsang, Untere Vogelsangstrasse 2 Am 17. Oktober findet jährlich der Tag zur Überwindung der Armut statt. Was haben Klima und Armut miteinander zu tun? Auf diese Frage werden gemeinsam Antworten gesucht.