Immer weniger Jugendliche fahren Velo. Mit der Aktion DEFI VELO will Pro Velo bei den 15-20 Jährigen diesem Negativtrend ein Ende setzen.

Am 23. Mai und 11. Juni 2018 nehmen in Winterthur mehr als 190 Schülerinnen und Schüler der Berufsvorbereitungsschule Profil. Winterthur sowie der Kantonsschule Im Lee an der zweiten Ausgabe von DEFI VELO im Kanton Zürich teil.

Durch Action und Spiel will diese interkantonale Challenge die 15-20 Jährigen motivieren, vermehrt das Velo als Transportmittel im Alltag zu benutzen. « Wir sprechen die Jugendliche auf Augenhöhe an und bringen sie dazu, das Velo als cooles, trendiges und praktisches Fortbewegungsmittel zu erleben.», erklärt der Programmleiter Philipp Schweizer.

Ausgebildete Leiterinnen und Leiter gehen in Schulen der Sekundarstufe II (Kantons- und Berufsschulen, weiterführende Schulen, usw.), um mit den Klassen eine 3-stündige Quali (Qualifikationsrunde) durchzuführen. Auf dem spannenden Veloparcours üben sich die Klassen in Geschicklichkeit und Velomechanik, lernen ihren Platz im Verkehr einzunehmen und entdecken verschiedene Veloberufe.

Neben den Schülerinnen und Schülern aus dem Kanton Zürich nehmen diesen Frühling schweizweit mehr als 8000 weitere Jugendliche an der Challenge teil. Die qualifizierten Klassen werden am interkantonalen Final am 20. Juni in Bern und Lausanne gegeneinander antreten.

KONTAKTPERSONEN:



Projektleiterin Zürich: Yvonne Ehrensberger, zuerich@defi-velo.ch, 044 440 23 32

Nationaler Programmleiter: Philipp Schweizer, philipp@defi-velo.ch , 079 347 53 85

WEITERE INFOS

defi-velo.ch | facebook.com/defi.velo | instagram.com/defi.velo | Video Final 2017 | Präsentationsfilm / Trailer

DETAILS ZU DEN QUALIS