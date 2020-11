Der Climathon ist eine globale Initiative. Weltweit werden während des 24-stündigen Hackatons Ideen ausgeheckt, wie lokale Klimaschutzprojekte in Städten umgesetzt werden können. Auch bei uns! Eines der in Winterthur entstandenen und von der Jury prämierten Projekte heisst "Upcycling City". Der Kick-Off-Event ist bereits geplant: am nächsten nationalen Earth Overshoot Day wird das, was das Projektteam bis dann entwickelt hat, einem grösseren Publikum vorgestellt.