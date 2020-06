Wildkräuter in Winterthur

Vom 2. bis zum 13. Juni zieren grosse Brennnesseltöpfe die Altstadt von Winterthur. Fünfzehn Geschäfte, Drogerien, Apotheken, Restaurants und Bistros zeigen ihre Brennnessel-Produkte und demonstrieren, wie sich mit Brennnesseln und anderen Wildpflanzen leckere und gesunde Menüs zaubern lassen. Der Umwelt- und Gesundheitsschutz ist wiederum Partner dieser Aktion des Vereins Brennpunkt Brennessel. Die Restaurants Dimensione, les Wagons, Sporrer, Strickers, Wildrose und die Villa Sträuli kochen diese Woche mit Wildkräutern. Brennnesselsirup, -honig, -samen, -Bier und weiteres gibt es im Ultimo Bacio, Veg and the City, Rägeboge, bare Ware, Tofulino, Teekult. In der Rathaus Apotheke können Sie eine kleine Ausstellung zur historischen Anwendung der Brennnessel besuchen: machen Sie auch am Fotowettbewerb mit. Zeigen Sie, wie die Brennnessel Ihren Alltag mitgestaltet. Ein weiterer Wettbewerb rund um die Brennnesselwoche heisst "Kännsch mi" und rückt weitere Wildkräuter ins Zentrum. Dort, wo sie wachsen, werden sie mit kleinen Tafeln markiert und fragen die Vorbeigehenden: "Kännsch mi?" Wer ein solches Täfelchen findet und mit der entsprechenden Pflanze fotografiert, kann das Foto an kaennschmi@gmail.com schicken und mit Glück einen Gutschein für den Bioladen Rägeboge gewinnen. Der Umwelt- und Gesundheitsschutz Winterthur dankt Doris Abt und Martin Hofer vom Verein Brennpunkt Brennnessel für dieses wertvolle Engagement.