Im Stadtgarten, hinter dem Kunst Museum/ Reinhart am Stadtgarten hat Stadtgrün einen Garten angelegt, in dem Wintergemüse, wie Kohl, Randen, Endivien oder Winterkresse wachsen. Am 29. September zeigt Markus Sutz, Leiter Pflanzenproduktion, worauf beim Gärtnern im Winter geachtet werden muss.