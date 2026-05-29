Fahrzeugbrand an der Schaffhauserstrasse

Am Freitag, 29. Mai 2026, geriet an der Schaffhauserstrasse in Winterthur ein Personenwagen in Brand und wurde vollständig zerstört. Verletzt wurde niemand. Die Strasse musste während der Löscharbeiten vorübergehend gesperrt werden.

Kurz nach 9.45 Uhr ging bei der Feuerwehr die Meldung ein, dass an der Schaffhauserstrasse ein Personenwagen brenne. Die Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur sowie die Stadtpolizei Winterthur rückten umgehend aus.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Verletzt wurde niemand. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Sachschaden wird auf rund 200'000 Franken geschätzt.

Für die Löscharbeiten musste die Schaffhauserstrasse vorübergehend vollständig gesperrt werden. Inzwischen ist die Strasse wieder einseitig befahrbar.

Die Brandursache dürfte nach ersten Erkenntnissen technischer Natur sein. Die genauen Umstände werden abgeklärt.