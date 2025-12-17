Grösserer Polizeieinsatz in Wülflingen

Am Mittwoch, 17. Dezember 2025, kam es zu einem grösseren Polizeieinsatz in Winterthur Wülflingen. Grund dafür waren Suizidandrohungen eines 36-jährigen Mannes. Der Mann konnte widerstandslos festgenommen werden. Verletzt wurde niemand.

Am Mittwochvormittag, kurz nach 10.30 Uhr, ging bei der Stadtpolizei Winterthur die Meldung ein, dass ein Mann in einer Wohnung an der Eckwiesenstrasse angedroht habe, sich selbst etwas anzutun. Sofort rückten mehrere Patrouillen zum Mehrfamilienhaus aus. Aufgrund der Situation vor Ort konnte eine Selbst- oder Fremdgefährdung nicht ausgeschlossen werden. Aus Sicherheitsgründen wurde daher das Gebiet rund um das Wohnhaus grossräumig abgesperrt.

Kurz nach 14.30 Uhr konnte er schliesslich zur Aufgabe bewegt und widerstandslos festgenommen werden. Es handelt sich um einen 36-jährigen Schweizer.

Zusammen mit der Stadtpolizei Winterthur standen Spezialisten der Kantonspolizei Zürich und der Stadtpolizei Zürich, der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur im Einsatz.