Kurzmeldungen vom Mittwoch, 26. November 2025

Bankkarte aus Auto gestohlen

Sennhof – Am Mittwoch, 26. November, meldete sich kurz vor 14 Uhr ein Anrufer bei der Einsatzzentrale und gab an, dass seine Bankkarte aus seinem unverschlossenen Auto gestohlen worden sei. Die ausgerückte Patrouille fand im Auto eine zurückgelassene Bierdose. Die Bankkarte wurde kurz nach dem Diebstahl an unterschiedlichen Orten benutzt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Stadtpolizei Winterthur weist darauf hin, keine Wertsachen im Auto zurückzulassen und das Fahrzeug immer abzuschliessen.

Betrunkener E-Trottinett-Lenker

Winterthur-Stadt – Am selben Tag, kurz vor 14.30 Uhr, fiel einer Patrouille ein E-Trottinett-Fahrer auf, der ein Rotlicht missachtete und ein Fahrverbot ignorierte. An der Verzweigung Wülflingerstrasse / Rudolfstrasse stoppten die Einsatzkräfte den 43-jährigen Kosovaren und kontrollierten ihn. Ein durchgeführter Alkoholtest fiel positiv aus. Der Mann wird zur Anzeige gebracht.

Schutzinsel angefahren

Veltheim – Am Mittwochabend, kurz nach 21 Uhr, kam es auf der Schaffhauserstrasse zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen war eine 43-jährige Schweizerin stadtauswärts unterwegs, als sie gemäss eigenen Angaben kurz abgelenkt wurde. Dadurch geriet ihr Auto zu weit nach links und prallte gegen die Schutzinsel in der Strassenmitte. Verletzt wurde niemand. Am Fahrzeug entstand Sachschaden; die Schutzinsel blieb unbeschädigt. Wegen des aus dem Fahrzeug ausgetretenen Öls stand auch die Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur im Einsatz.