Am Sonntagabend, 19. Oktober 2025, kam es zu einem Brand eines Sendemasts in Seen. Die Brandursache ist unklar. Es ist niemand verletzt worden.



Kurz vor 21.00 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Winterthur via Schutz & Intervention Winterthur die Meldung ein, dass ein Sendemast in Seen brenne. Die umgehend ausgerückte Patrouille traf vor Ort auf den brennenden Sendeturm. Die Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur stand bereits im Einsatz und führte die Löscharbeiten durch. Der betroffene Mast befindet sich abseits von Wohngebieten und es wurde niemand verletzt.



Das Gebiet um den Sendemast musste während des Einsatzes grossräumig abgesperrt werden. Die Brandursache ist derzeit unklar und wird durch die Stadtpolizei Winterthur und den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Zürich untersucht. Am Sendemast entstand erheblicher Sachschaden.



Neben der Stadtpolizei Winterthur standen Schutz & Intervention Winterthur, Stadtwerk Winterthur sowie vorsorglich der Rettungsdienst Winterthur im Einsatz.