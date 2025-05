Brand in Mehrfamilienhaus

Am Donnerstagnachmittag, 29. Mai 2025, kam es in Seen zu einem Brand in einer Wohnung. Die Brandursache ist ein angelassener Herd. Verletzt wurde niemand.



Kurz nach 15.45 Uhr ging bei der Stadtpolizei Winterthur die Meldung eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus in Seen ein. Vor Ort konnte die ausgerückte Patrouille eine starke Rauchentwicklung in einer Wohnung feststellen. Sofort wurde das Mehrfamilienhaus evakuiert. Die Feuerwehr von Schutz & Intervention konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. In der Wohnung befanden sich keine Personen oder Tiere und es wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere 10 000 Franken. Die Brandursache ist ein angelassener Elektroherd. Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar, die anderen Bewohner:innen konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.



Im Einsatz standen neben der Stadtpolizei Winterthur auch die Feuerwehr von Schutz & Intervention sowie der Rettungsdienst Winterthur.