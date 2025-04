Streit führt zu Festnahme eines mutmasslichen Drogenhändlers

Ein lautstarker Streit in einer Wohnung in Winterthur-Veltheim führte am Mittwoch, 9. April 2025, zur Festnahme eines mutmasslichen Drogenhändlers. Ermittlungen an mehreren Orten förderten grössere Mengen Betäubungsmittel, Handelsutensilien und eine verbotene Waffe zutage.

In der Nacht auf Mittwoch, 9. April 2025, ging kurz nach Mitternacht bei der Stadtpolizei Winterthur eine Meldung über einen lautstarken Streit in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Veltheim ein. Die ausgerückte Patrouille traf in der betreffenden Wohnung auf einen 42-jährigen Schweizer und eine 41-jährige Schweizerin, welche offenbar in einen Streit verwickelt waren und sich in einem durch Drogenkonsum beeinträchtigten Zustand befanden. Bei der Kontrolle der Wohnung wurden verschiedene Betäubungsmittel sichergestellt, darunter über 30 Gramm Kokain die dem Mann zugeordnet werden konnten.

Aufgrund dieser Erkenntnisse ordnete die Staatsanwaltschaft eine Hausdurchsuchung in der Wohnung des Mannes in Spreitenbach an. Dort wurden in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Aargau weitere Betäubungsmittel, diverse Utensilien, die auf Drogenhandel hinweisen, sowie eine verbotene Waffe gefunden.

Die weiteren Ermittlungen führten zudem an den Arbeitsort des Beschuldigten in Winterthur, wo im Auftrag der Staatsanwaltschaft eine weitere Durchsuchung stattfand. Auch dort kamen szenetypische Gegenstände wie eine Feinwaage und Verpackungsmaterial zum Vorschein.

Der mutmassliche Drogenhändler wurde festgenommen und er Staatsanwaltschaft zugeführt. Gegen ihn wird wegen Verdachts auf schwere Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.