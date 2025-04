Sieben Verletzte nach Velounfällen

Am Donnerstag, 3. April, und Freitag, 4. April 2025, ist es auf dem Stadtgebiet von Winterthur zu sechs Verkehrsunfällen mit Velobeteiligung gekommen. Dabei wurden insgesamt sechs Velofahrende sowie ein Fussgänger verletzt – teils schwer. Die Stadtpolizei Winterthur hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Beinahe-Kollision an der Sulzerallee

Am Donnerstagmorgen kurz nach 08.30 Uhr fuhr ein 23-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Else-Züblin-Strasse in Richtung der Sulzerallee. An der Kreuzung kam es beinahe zu einer Kollision mit einem Velofahrer der gleichzeitig auf dem Radstreifen entlang der Sulzerallee fuhr. Der 36-jährige Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht.

Unfall mit Führererflucht in Stadel

Ein weiterer Velounfall ereignete sich am gleichen Tag in Stadel. Kurz vor 19.00 Uhr fuhr ein 52-jähriger Velofahrer auf der Wiesendangerstrasse in Richtung Wiesendangen und wollte nach links in die Grundhofstrasse abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem Auto, das auf der Wiesendangerstrasse Richtung Stadel fuhr. Die unbekannte Lenkerin oder der unbekannte Lenker entfernte sich anschliessend von der Unfallstelle, ohne sich um den verletzten Velofahrer zu kümmern. Dieser musste mit mittelschweren Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Zusammenstoss auf der Seenerstrasse

Am Freitagmorgen, kurz vor 08.00 Uhr, kam es auf der Seenerstrasse zu einer Kollision zwischen einer Autolenkerin und einer rund 25-jährigen Velofahrerin. Diese erlitt mittelschwere Kopfverletzungen und wurde hospitalisiert. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Kollision zweier Velos an der Rudolfstrasse

Etwa eine Stunde später, gegen 09.00 Uhr, kollidierten an der Rudolfstrasse eine 72-jährige Frau und eine 39-jährige Frau, beide auf dem Velo. Die 72-Jährige zog sich schwere Kopfverletzungen zu und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Die jüngere Frau blieb unverletzt.

Sturz an der Kreuzung Brauer-/Lindstrasse

Gegen 09.45 Uhr stürzte ein 66-jähriger Velofahrer an der Kreuzung Brauerstrasse/Lindstrasse aus noch ungeklärten Gründen. Auch er musste hospitalisiert werden.

Velofahrer und Fussgänger auf der Seenerstrasse verletzt

Kurz nach 14.30 Uhr kam es auf der Seenerstrasse im Bereich des Trottoirs zu einer Kollision zwischen einem 29-jährigen Velofahrer und einem 45-jährigen Fussgänger. Beide verletzten sich bei dem Zusammenstoss. Der Fussgänger wurde mit Kopfverletzungen ins Spital gebracht, der Velofahrer erlitt leichte Verletzungen.

Die Stadtpolizei Winterthur ist in allen Fällen ausgerückt und hat Unfallermittlungen aufgenommen.

Sicherheitstipp der Stadtpolizei Winterthur

Mit den steigenden Temperaturen sind wieder deutlich mehr Velofahrende unterwegs. Die Stadtpolizei Winterthur ruft alle Verkehrsteilnehmenden zu besonderer Vorsicht und gegenseitiger Rücksichtnahme auf:

Autofahrende: Rechnen Sie mit Velofahrenden – insbesondere an Kreuzungen und beim Abbiegen. Halten Sie ausreichend Abstand.

Velofahrende: Tragen Sie einen Helm, machen Sie sich sichtbar und fahren Sie vorausschauend.

Fussgängerinnen und Fussgänger: Achten Sie beim Queren der Strasse und auf gemeinsam genutzten Wegen auf Velos.

Mit gegenseitigem Respekt und Aufmerksamkeit können viele Unfälle verhindert werden.