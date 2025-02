Vermisst wird seit Samstag, 18. Januar 2025, eine 35-jährige Frau aus Winterthur.

Zuletzt wurde sie am 18. Januar 2025 an ihrem Wohnort in Oberwinterthur (Quellenhofstiftung) gesehen. Seither fehlt von ihr jede Spur. Die Vermisste ist ca. 170 cm gross, hat eine schmale Statur und braune Haare. Sie trägt oft dunkle Kleidung.

Personen, die Angaben über den Aufenthalt der Vermissten machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Winterthur, 052 267 51 52, oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes wurde die Vermisstmeldung, mit Verbreitung der Revokation, anonymisiert und die Bilder von der Internetseite gelöscht.