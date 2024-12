Auto kippt nach Kollision

Am Donnerstag, 28. November 2024, kam es auf der Seenerstrasse zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Personenwagen nach einer Kollision mit einem anderen Fahrzeug auf die Seite kippte. Der Lenker zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Kurz vor 11 Uhr rückten die Einsatzkräfte der Stadtpolizei Winterthur aufgrund eines Verkehrsunfalls aus. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 77-jähriger Mann mit seinem Personenwagen auf der Seenerstrasse vom Kreisel Etzbergstrasse herkommend in Richtung Landvogt-Waser-Strasse und beabsichtigte, an der Kreuzung der Landvogt-Waser-Strasse links abzubiegen. Beim Spurwechsel kollidierte das Fahrzeug mit einem vor ihm fahrenden Personenwagen. Durch die Kollision schlitterte der Personenwagen des 77-Jährigen in die Mitte der Strasse, kippte auf die linke Seite und kam so zum Stillstand. Durch Schutz & Intervention Winterthur konnte der Mann aus dem Auto geborgen werden. Der 77-jährige Lenker wurde vom Rettungsdienst Winterthur mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht. Sein Fahrzeug erlitt einen Totalschaden. Der 63-jährige Lenker des anderen Fahrzeuges blieb unverletzt.

Aufgrund des Unfalls und den damit einhergehenden Bergungsarbeiten musste ein Teil der Seenerstrasse für ca. 30 Minuten gesperrt werden.

Die Stadtpolizei Winterthur hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.