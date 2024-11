18 Verzeigungen wegen Schnee und Eis auf Fahrzeugen

Am Freitag, 22. November 2024, führte die Stadtpolizei Winterthur an der Tösstalstrasse eine Verkehrskontrolle durch. Der Schwerpunkt lag auf Fahrzeugen, die aufgrund von Schnee- und Eisbelag nicht verkehrssicher unterwegs waren. Innerhalb von zwei Stunden wurden 18 Fahrzeuglenkende zur Anzeige gebracht.



Am Freitagmorgen, zwischen 06:30 und 08:30 Uhr, kontrollierte die Stadtpolizei Winterthur an der Tösstalstrasse Fahrzeuge mit vereisten und verschneiten scheiben und Oberflächen.

Insgesamt wurden 18 Fahrzeuglenkende beim Stadtrichteramt zur Anzeige gebracht, da sie ihr Fahrzeug nicht ausreichend von Schnee und Eis befreit hatten. In mehreren Fällen wurden Schneehöhen von bis zu 21 Zentimetern auf den Fahrzeugdächern gemessen.



Die Stadtpolizei Winterthur weist darauf hin, dass Fahrzeuglenkende verpflichtet sind, ihr Fahrzeug vor Fahrtantritt vollständig von Schnee und Eis zu befreien. Ungenügend gereinigte Fahrzeuge gefährden sowohl die eigene Sicherheit als auch diejenige der anderen Verkehrsteilnehmenden.