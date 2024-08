Brand in Mehrfamilienhaus

Am Mittwochabend, 14. August 2024, kam es im Quartier Tössfeld zu einem Brand in einer Wohnung. Verletzt wurde dabei niemand.



Kurz nach 21.00 Uhr ging bei der Stadtpolizei Winterthur die Meldung eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus im Quartier Tössfeld ein. Vor Ort stellte die ausgerückte Patrouille eine starke Rauchentwicklung sowie Flammen in einer Wohnung fest. Die zusammen mit der Polizei ausgerückte Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur löschte das Feuer. Die mutmassliche Brandursache war überhitztes Kochgut.



Verletzt worden ist niemand. Personen, die sich noch im Mehrfamilienhaus befunden haben, sind evakuiert worden. Der entstandene Sachschaden ist erheblich und mehrere Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar.

Neben der Stadtpolizei Winterthur stand die Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur im Einsatz.