Erheblicher Sachschaden nach Brand einer Fritteuse

Bei einem Brand in einer Restaurantküche in der Winterthurer Altstadt ist am Donnerstag, 20. Juni 2024, erheblicher Sachschaden entstanden. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet. Verletzt worden ist niemand.

Kurz vor 11.30 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur ein Alarm einer Brandmeldeanlage in einem Restaurant ein. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung in der Küche fest. Dies erforderte den Einsatz der Gebäudelüftung sowie eines mobilen Lüfters.

Nach ersten Erkenntnissen der Stadtpolizei Winterthur ist eine Fritteuse aufgrund eines technischen Defektes in Brand geraten. Dies hat zu einer starken Rauchentwicklung geführt. Personen sind nicht verletzt worden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Franken.