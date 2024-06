Über 1000 Veloprüfungen absolviert

Von Anfang April 2024 bis Ende Mai führte die Stadtpolizei Winterthur die traditionellen Veloprüfungen in der 6. Klasse durch. Das Ergebnis fällt durchwegs positiv aus.

Die «Veloprüfung» hat in Winterthur eine lange Tradition. Sie bildet in der 6. Klasse den Abschluss der Velofahrausbildung in der Primarschulstufe und ist für alle Schülerinnen und Schüler obligatorisch. Der Fokus liegt dabei auf den Verkehrsregeln sowie auf korrekten Fahrmanövern im Strassenverkehr. Seit dem Jahr 2022 finden die Veloprüfungen an drei verschiedenen Standorten (Oberwinterthur, Töss und Wülflingen) statt. Dadurch können lange Anfahrtswege für die Veloprüfung vermieden werden und die Schülerinnen und Schüler haben das ganze Jahr über die Möglichkeit auf der Veloprüfungsstrecke zu üben.

Zwischen dem 8. April und 31. Mai 2024 traten insgesamt 1104 Schülerinnen und Schüler aus 67 6. Klassen zur Veloprüfung an. Neben der Theorie und Fahrpraxis wurde auch die Betriebssicherheit und die vorschriftsgemässe Ausrüstung der Fahrräder überprüft. Die Verkehrsinstruktorinnen und die Verkehrsinstruktoren der Stadtpolizei Winterthur beanstandeten dieses Jahr 175 Fahrräder (15,8 Prozent), was eine leichte Verbesserung gegenüber 2023 (16,5 Prozent) darstellt. Erfreulicherweise haben 88,6 Prozent aller Prüflinge die Veloprüfung bestanden. Eine begehrte Veloprüfungsmedaille durften diejenigen entgegennehmen, die sowohl die Theorieprüfung bestanden als auch im praktischen Teil keine Fehler gemacht hatten – ein beeindruckendes Ergebnis von 36,6 Prozent!

123 Schülerinnen und Schüler bestanden die Veloprüfung nicht. Für diese wurden Nachinstruktionen an drei verschiedenen Terminen im Verkehrsgarten angeboten.