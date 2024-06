Ein Verletzter bei Autounfall in Winterthur-Töss – Zeugenaufruf

In der Nacht auf Montag, 17. Juni 2024 wurde bei einem Selbstunfall eine Person verletzt, am Personenwagen und an der dortigen Leitplanke entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugeninnen und Zeugen.

In der Nacht auf Montag, 17. Juni 202, ging um kurz nach 3.30 Uhr bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Winterthur die Meldung über einen Unfall eines Personenwagens auf der Zürcherstrasse stadteinwärts, in der Verlängerung der Autobahnausfahrt Töss, ein.

Vor Ort traf die ausgerückte Patrouille auf den 37-jährigen Lenker, welcher vom Rettungsdienst mit mittelschweren Verletzungen ins Spital gebracht werden musste. Er war zuvor mit seinem Auto in die Leitplanke am rechten Strassenrand gefahren. Das Auto hatte sich dabei mit der Leitplanke verkeilt, was das Abschleppen des Autos von der Unfallstelle verzögerte.

Beim Unfall entstand erheblicher Sachschaden. Mit im Einsatz standen die Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur sowie der Rettungsdienst Winterthur. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Die Stadtpolizei Winterthur hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zeugenaufruf: Personen, die Angaben zum Vorfall machen können, zum Unfallhergang und zur Fahrweise des schwarzen BMWs, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Winterthur, Tel. 052 267 51 52, zu melden.