Grössere Menge Öl im Wald versickert – Zeug:innenaufruf

Am Freitagmorgen, 5. April 2024, wurde der Stadtpolizei Winterthur gemeldet, dass auf einem Waldweg in Winterthur-Töss eine grössere Menge Öl versickert sei. Die Ursache der Umweltverschmutzung konnte noch nicht eruiert werden. Die Polizei sucht Zeug:innen.

Kurz nach 10.00 Uhr meldete eine Mitarbeiterin der Arbeitsintegration Winterthur eine Ölspur an der Auenrainstrasse im Wald am Fusse des Ebnet. Sofort rückten Umweltspezialisten der Stadtpolizei und die Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur aus und fanden eine grössere Menge Öl vor, das bereits teilweise versickert war. Aufgrund dieser Situation musste zusätzlich eine Spezialfirma aufgeboten werden, um das Erdreich auf die nötige Tiefe abzutragen. Zudem sind Spezialist:innen des Amts für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) ausgerückt. Der Einsatz dauert an.

Gemäss den ersten Ermittlungen dürfte das Öl von einem Fahrzeug stammen, das nach einem Unfall oder einer Panne dort abgestellt und später abtransportiert worden war. Die Stadtpolizei Winterthur hat Ermittlungen aufgenommen.

Zeug:innenaufruf: Bei dem unbekannten Fahrzeug könnte es sich um einen Personenwagen der Marke «Audi» handeln. Personen, die im Zusammenhang mit dem geschilderten Fall sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Stadtpolizei Winterthur, Tel. 052 267 51 52, in Verbindung zu setzen.