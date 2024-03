Zwei Feuerwehreinsätze wegen verbranntem Kochgut

Am Samstagabend, 23. März 2024, kam es in Dättnau und Wülflingen zu zwei Bränden in der Küche. Beide Male wurde Kochgut unbeaufsichtigt auf dem Herd stehengelassen. Verletzt wurde niemand.



Kurz nach 18.00 Uhr ging bei der Stadtpolizei Winterthur die Meldung ein, dass in Dättnau eine Pfanne mit Öl in Brand geraten sei. Die Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur konnte den Brand schnell löschen. Die Dättnauerstrasse musste wegen dem Einsatz für kurze Zeit gesperrt werden. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Sachschaden von mehreren 1000 Franken.



Kurz nach 23.00 Uhr erreichte die Einsatzzentrale der Stadtpolizei Winterthur ein Anruf, dass es in einem Mehrfamilienhaus in Wülflingen brenne. Vor Ort konnte die ausgerückte Patrouille eine starke Rauchentwicklung im Treppenhaus feststellen. Während der Evakuation des Hauses konnte der Brandherd gefunden und das Feuer von Schutz & Intervention Winterthur gelöscht werden. Der stark angetrunkene Verursacher weigerte sich, die verqualmte Wohnung zu verlassen. Er wurde daraufhin festgenommen und zur Wache gebracht.

Sicherheitstipp Lassen Sie Kochgut nicht unbeaufsichtigt auf dem Herd stehen: Öle und Fette können sehr schnell in Brand geraten. Löschen Sie solche Brände nicht mit Wasser, um eine Stichflamme zu vermeiden. Halten Sie eine Brandschutz-Decke in Griffnähe bereit.