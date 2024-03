Brand verursacht erheblichen Sachschaden

Am Mittwochnachmittag, 20. März 2024, kam es in Wülflingen zu einem Brand in einer Wohnung. Die Brandursache ist ein technischer Defekt. Verletzt wurde niemand.

Kurz vor 14.15 Uhr ging bei der Stadtpolizei Winterthur die Meldung eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus in Wülflingen ein. Vor Ort konnte die ausgerückte Patrouille eine starke Rauchentwicklung in einer Wohnung feststellen. Die Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur konnte den Brand löschen. In der Wohnung befanden sich keine Personen oder Tiere und es wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden ist erheblich.

Vorsorglich vor Ort war zudem der Rettungsdienst Winterthur.

Brandursache ist ein technischer Defekt an einem Küchengerät.