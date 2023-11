Winterthurer Bevölkerungsschutzorganisationen spannen auch an der Winti Mäss zusammen

Der Rettungsdienst Winterthur, die Stadtpolizei Winterthur sowie die Feuerwehr und der Zivilschutz von Schutz & Intervention Winterthur treten an der Winti Mäss 2023 gemeinsam auf: Die vier Winterthurer Organisationen präsentieren sich vom 15. bis 19. November in der Bevölkerungsschutz-Zone und geben Einblick in ihre Tätigkeiten.

Im Rahmen der Winti Mäss 2023 haben sich die vier Bevölkerungsschutz-Organisationen Stadtpolizei Winterthur, Rettungsdienst sowie Feuerwehr und Zivilschutz von Schutz & Intervention Winterthur zusammengeschlossen. Während vier Tagen präsentieren sie in der Bevölkerungsschutz-Zone die verschiedenen Facetten ihrer täglichen Aufgaben. Erlebnisse für Gross und Klein erwarten die Besucherinnen und Besucher. Sie haben die Möglichkeit, die verschiedenen Fahrzeuge und Ausrüstungen zu erkunden und ihr Wissen bei einer virtuellen Schnitzeljagd zu testen.

Wie es aussieht, wenn die Organisationen im Ernstfall zusammenarbeiten, zeigt ein eigens für die Winti Mäss gedrehtes Video eines Grossereignisses. Aus vier Blickwinkeln wird eindrücklich dargestellt, welche Rolle jede einzelne Einheit übernimmt.

Weiter Informationen zur Bevölkerungsschutz-Zone an der Winti Mäss finden Sie unter wintimaess.ch/bevoelkerungsschutz-zone.

Nicole Mettler-Pfister

Schutz & Intervention Winterthur

Tel. 052 267 69 48

Rolf Krucker

Rettungsdienst Winterthur

Tel. 052 266 22 38



Larissa Ritschard

Stadtpolizei Winterthur

Tel. 052 267 58 90