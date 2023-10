Wasserleitungsbruch in der Breitestrasse

Samstagnacht, 21. Oktober 2023, kam es an der Breitestrasse in Winterthur zu einem Wasserleitungsbruch. Dabei wurde die Fahrbahn unterspült, was umfangreichere Instandstellungsarbeiten nötig macht. Die Breitestrasse bleibt mindestens bis Montagabend gesperrt.

Um 1 Uhr nachts ist es in der Breitestrasse zu einem Wasserleitungsbruch gekommen. Beim Versuch, die Leitung zwecks Reparaturarbeiten abzustellen, haben sich weitere Leitungsbrüche ereignet. Neben Spezialisten von Stadtwerk Winterthur rückten auch die Stadtpolizei und die Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur aus. Das Wasser förderte eine grosse Menge Kies zu Tage und floss auch über die Storchenbrücke. Einzelne Keller an der Unteren Briggerstrasse wurden überflutet und mussten ausgepumpt werden. Die SBB-Leitungen waren nicht betroffen.

Bei rund 35 Liegenschaften auf einer Länge von rund 300 Metern ist die Versorgung mit Wasser bis heute Nachmittag unterbrochen. Bei der betroffenen Wasserleitung handelt es sich um eine mittelgrosse Hauptleitung von 300 mm Durchmesser aus Grauguss. Die Ursache für den Bruch der Wasserleitung ist Korrosion und Alter.

Die Breitestrasse musste gesperrt werden. Sie wurde unterspült und bleibt zur Instandsetzung bis mindestens Montagabend zwischen dem Bereich Breiteplatz und der Unteren Vogelsangstrasse gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert.

Für fachliche Rückfragen zum Leitungsbruch steht Stefan Wassmer, Stadtwerk Winterthur, Abteilungsleiter Anlagen und Betrieb Technik Gas und Wasser und Pikettingenieur, zur Verfügung: Tel. 079 620 51 37