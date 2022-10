Am Montag, 3. Oktober 2022, wurde ein blinder Fussgänger in Winterthur Töss auf dem Trottoir von einem Auto angefahren und verletzt. Die Autolenkerin oder der Autolenker beging Führerflucht. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Am Montagnachmittag wartete ein blinder Mann auf einem Blindenstreifen an der Bushaltestelle «Tösszentrum» an der Zürcherstrasse 131 in Winterthur-Töss auf den Bus. Um 16.40 Uhr wurde er unvermittelt von einem Auto angefahren und verletzt. Die Autofahrerin oder der Autofahrer kümmerte sich jedoch nicht um den 53-jährigen Mann und beging Führerflucht. Dieser erlitt leichte Beinverletzungen und einen Schock.



Nach dem Unfall kümmerten sich mehrere Passantinnen und Passanten um den Verletzten. Die Polizei wurde erst später alarmiert, die Stadtpolizei Winterthur hat inzwischen entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Die Autolenkerin oder der Autolenker konnte aber bisher nicht ermittelt werden.



Zeugenaufruf: Personen, die Angaben zum Unfall und/oder zum beteiligten Auto machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Winterthur, Tel. 052 267 51 52, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.