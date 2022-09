Am Montagabend, 26. September 2022, stürzte ein 7-jähriges Mädchen von einer sich öffnenden Bahnschranke und verletzte sich dabei schwer. Die Polizei sucht Zeugen.

Kurz vor 17.00 Uhr wurde eine Patrouille der Stadtpolizei bei einem Bahnübergang in Winterthur Seen auf ein Mädchen aufmerksam, das blutend am Boden lag. Der ebenfalls anwesende 11-jährige Bruder gab an, die sich öffnende Schranke habe seine 7-jährige Schwester einige Meter in die Höhe gehoben, bevor sie dann zu Boden gestürzt sei.

Das Mädchen wurde durch den Rettungsdienst Winterthur ins Spital gebracht. Aufgrund der schweren Verletzungen musste sie kurz darauf in eine spezialisierte Kinderklinik verlegt werden. Der Bahnverkehr wurde nicht beeinträchtigt.

Warum das Mädchen von der Bahnschranke in die Höhe gehoben wurde, ist noch nicht klar. Personen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Winterthur, Tel. 052 267 51 52, zu melden.