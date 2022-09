In der Nacht auf Montag, 12. September 2022, wurden an der Tösstalstrasse zuerst ein betrunkener Autofahrer und später zwei betrunkene Velofahrer auf gestohlenen Fahrrädern aus dem Verkehr gezogen.

Kurz nach 21.00 Uhr stoppte eine Patrouille der Stadtpolizei Winterthur an der Tösstalstrasse ein verdächtiges Auto. Bei der Kontrolle stellt sich heraus, dass der Lenker mutmasslich angetrunken war. Der 47-jährige Portugiese musste seinen Führerausweis auf der Stelle abgeben. Es wurde eine Verfahren wegen «Fahrens in angetrunkenem Zustand» eingeleitet.

In derselben Nacht um 01:45 Uhr fielen einer Patrouille ebenfalls an der an der Tösstalstrasse zwei Velofahrer auf. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die beiden Männer im Alter von 21 und 22 Jahren ebenfalls mutmasslich angetrunken waren. Ferner zeigte sich, dass die beiden Velos als gestohlen gemeldet waren. Die beiden Afghanen werden dementsprechend zur Anzeige gebracht.