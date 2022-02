Am Montag, 31. Januar 2022, brannte ein Abfallkübel in einer Toilette in einem Winterthurer Schulhaus. In der Folge kam es zu einer starken Rauchausbreitung. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.



Kurz nach 09.00 Uhr traf die Meldung ein, dass es in einem Winterthurer Schulhaus im Mattenbachquartier in einer Toilette im Untergeschoss brenne. Die unverzüglich ausrückten Patrouillen der Stadtpolizei und der Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur konnten im Untergeschoss des Schulhauses einen Brand feststellen, der sich von einem Abfallkübel aus verbreitet hatte. Das Gebäude wurde vorgängig evakuiert.

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung in grossen Teilen des Gebäudes mussten die Räume entlüftet werden. Verletzt wurde niemand.

Die Brandursache ist noch unklar und wird durch die Kantonspolizei Zürich ermittelt.

Von Seiten Schutz & Intervention Winterthur standen 18 Angehörige der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort im Einsatz. Ebenfalls vor Ort war der Rettungsdienst Winterthur.