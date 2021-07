Am 1. August 2020 wurde an der Winterthurer Kantonsschule «Büelrain» ein wertvoller Plexiglas-Brunnen von Unbekannten zerstört. Die Täterschaft konnte bis heute nicht dingfest gemacht werden. Fünf junge Männer werden nun im Auftrag der Staatsanwaltschaft mit Hilfe der Öffentlichkeit gesucht.



Am 1. August kurz vor Mitternacht ging bei der Stadtpolizei Winterthur die Meldung ein, dass an der Kantonsschule Büelrain an der Rosenstrasse ein Brunnen beschädigt worden sei. Vor Ort stellte die ausgerückte Patrouille fest, dass der bekannte rote Plexiglasbrunnen in Form eines Würfels – ein Werk des Zürcher Künstlers Christoph Haerle – gesprengt und total beschädigt worden war. Die Täterschaft konnte bis heute trotz intensiver Fahndung und Ermittlung nicht identifiziert werden, jedoch existieren Aufnahmen einer Überwachungskamera, welche die Tat zeigen: Der Brunnen wurde von fünf männlichen Personen im jugendlichen oder jungen Erwachsenenalter vermutlich mit Feuerwerkskörpern gesprengt. Der Sachschaden beträgt über 100 000 Franken.



Um die Täterschaft zu identifizieren und zu überführen hat die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland nun eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Das heisst, sollten sich die Unbekannten nicht melden, werden in einer Woche anonymisierte Standbilder der mutmasslichen Täter veröffentlicht. Sollte auch dies nicht zum Erfolg führen, wird in drei Wochen das gesamte Video, das die Täterschaft zeigt, veröffentlicht.



Die gesuchten Männer haben die Möglichkeit, sich innert Wochenfrist mit der Stadtpolizei Winterthur, Tel.: 052 267 51 52, E-Mail: stapo.hinweise@win.ch oder jeder anderen Polizeidienststelle, in Verbindung zu setzen. Personen, die Hinweise zu den Gesuchten machen können, werden ebenfalls gebeten, mit der Stadtpolizei Winterthur Kontakt aufzunehmen.