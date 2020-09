Beim Verkehrsunfall am Samstagabend, 12. Septembber 2020, an der Wallrütistrasse verletzte sich der 4-jährige Beteiligte schwer. Der Unfallhergang konnte noch nicht restlos geklärt werden. Die Polizei sucht Zeugen.



Um 17.20 Uhr kam es an der Wallrütistrasse in Oberwinterthur zu einem Unfall zwischen einem 4-jährigen Jungen auf einem Kickboard und einem Personenwagen (siehe Medienmitteilung vom 13. September «Verkehrsunfälle über das Wochenende»). Die ersten medizinischen Abklärungen zeigten, dass sich der 4-Jährige dabei schwere Verletzungen zugezogen hatte.



Die Unfallermittlungen führt die Stadtpolizei Winterthur. Zwecks Spurensicherung und Dokumentation wurde das Forensische Institut Zürich sowie der Unfallfotodienst der Kantonspolizei Zürich zugezogen. Die Wallrütistrasse blieb bis nach 21.00 Uhr gesperrt.



Der Unfallhergang ist noch nicht restlos geklärt, da bis anhin noch niemand ausfindig gemacht werden konnte, der den Unfall beobachtet hatte. Aus diesem Grund werden Zeugen gesucht. Personen, die Angaben zum erwähnten Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Winterthur, Tel. 052 267 51 52, zu melden.