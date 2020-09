Am frühen Samstagmorgen ging bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Winterthur die Meldung eines Verkehrsunfalles an der Linsentalstrasse ein. Ein Fahrzeug sei von der Strasse gekommen. Die sofort ausgerückte Patrouille konnte nur noch das leere, stark demolierte Fahrzeug antreffen.

Umfangreiche Ermittlungen der Stadtpolizei Winterthur führten schliesslich zu einem 31-jährigen Schweizer. Er gab gegenüber der Polizei zu, mit dem Personenwagen am 28. August am späteren Abend alleine einen Unfall verursacht zu haben, wobei sich das Fahrzeug überschlagen habe.

Weitere Ermittlungen zeigten jedoch, dass sich eine zweite Person auf dem Beifahrersitz befunden hatte. Der 53-jährige Beifahrer gab im Rahmen der polizeilichen Befragung an, dem Lenker des Fahrzeuges am Unfalltag unerlaubterweise rezeptpflichtige Medikamente verkauft zu haben, welche dieser konsumiert habe. Es wird geprüft, ob der Lenker zum Unfallzeitpunkt in fahrunfähigem Zustand unterwegs war. Beide Insassen des Fahrzeuges wurden durch den Unfall leicht verletzt, am Fahrzeug und im Wald entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Für die Bergung des Unfallautos aus dem Wald rückte die Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur aus. Die umfangreiche Spurensicherung des Unfalles wurde durch den Unfallfotodienst der Kantonspolizei Zürich vorgenommen.

Der Lenker des Unfallautos wird sich vor Staatsanwaltschaft verantworten müssen. Auch der Beifahrer wird wegen dem unerlaubten Verkauf der rezeptpflichtigen Medikamente zur Anzeige gebracht.