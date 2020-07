Vermisst wird seit Sonntag, 28. Juni 2020, ab Wohnort



P. F., 68-jährig.



Der Mann wurde am Sonntagnachmittag um 15.00 Uhr zuletzt an seinem Wohnort in Zinzikon (Winterthur) gesehen und wird seither vermisst. Er ist auf Medikamente angewiesen.

Signalement: Der Vermisste ist etwa 180 Zentimeter gross, von schlanker Statur und hat dunkelbraune Haare und eine Stirnglatze. Er hat einen Schnurrbart und trägt eine Brille.

Personen, die Angaben über den Aufenthalt des Mannes machen können, werden gebeten, sich mit der Stadtpolizei Winterthur, Telefon 052 267 51 52, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.