Am Freitag, 19. Juni 2020, kam es in Seen zu einem Selbstunfall eines Fahrradlenkers. Der Verunfallte ist inzwischen im Spital gestorben.

Am Freitagnachmittag ist in Seen ein Mann mit dem Fahrrad gestürzt und musste mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht werden (vergl. Medienmitteilung vom 19. Juni 2020, «Velofahrer bei Sturz schwer verletzt»). Der 78-Jährige ist am Sonntag, 21. Juni 2020, im Spital seinen Verletzungen erlegen.