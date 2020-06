Am Mittwochnachmittag, 10. Juni 2020, kam es in einem Mehrfamilienhaus in Winterthur-Wülflingen zu einem Brand. Zwei Personen mussten mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht werden. Es entstand beträchtlicher Sachschaden.



Kurz nach 15.00 Uhr wurde die Stadtpolizei Winterthur alarmiert, weil es in einer Wohnung an der Holzlegistrasse brannte. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte stand die Wohnung bereits in Vollbrand und die Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrfamilienhauses mussten evakuiert werden. Die Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Zwei Personen mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Die betroffene Wohnung brannte komplett aus.



Die Brandursache ist noch unklar. Der Fall wurde inzwischen der Kantonspolizei Zürich übergeben, welche die Ermittlungen zur Brandursache führt.