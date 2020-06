Polizeiliche Ermittlungen der Stadtpolizei Winterthur führten Ende Mai 2020 zu einem mutmasslichen Drogenhändler, der sich illegal in der Schweiz aufhielt. Er hatte einen grossen Bargeldbetrag in seinem Portemonnaie eingenäht. Die Fahndung nach einem mutmasslichen Komplizen dauert an. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Mai 2020 führten intensive polizeiliche Ermittlungen zu einem 30-jährigen Mann, der mutmasslich Winterthur dem Handel mit Betäubungsmitteln nachgegangen war. Der Nigerianer konnte am 27. Mai durch Fahnder an seinem Wohnort verhaftet werden. Bei der Verhaftung wurde ein Polizist am Arm leicht verletzt und musste sich zwecks Kontrolle ins Spital begeben. Beim Verhafteten konnte Bargeld in der Höhe von rund CHF 7 500.- sichergestellt werden, wobei ein Teil davon in seinem Portemonnaie eingenäht war. Während des Einsatzes flüchtete ein weiterer dunkelhäutiger Mann, über das Dach der Liegenschaft. Die Fahndung nach diesem mutmasslichen Komplizen dauert an.

Der Nigerianer war bereits mit einer Einreisesperre und einem Landesverweis für die Schweiz belegt. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Abklärungen der zuständigen Staatsanwaltschaft zugeführt.

Zeugenaufruf: Personen, die Angaben zum geflüchteten Mann machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Winterthur zu melden.