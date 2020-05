Am Samstag, 9. Mai 2020, kam es an der Steigstrasse in Winterthur zu einem Verkehrsunfall. Eine 38-jährige Motorradlenkerin wurde dabei verletzt.



Kurz vor 15:00 Uhr ereignete sich an der Steigstrasse in Winterthur ein Verkehrsunfall mit Körperverletzung. Eine 38-jährige Frau führte mit einem Motorrad eine Probefahrt durch. Dabei verlor sie die Herrschaft über das Fahrzeug und prallte frontal gegen die Wand eines Gebäudes. Durch den Aufprall zog sich die Motorradlenkerin leichte Kopfverletzungen und Schürfungen zu, die im Spital ärztlich behandelt werden mussten. Die Frau hatte für die Probefahrt keinen Sturzhelm getragen. Am Motorrad und am Gebäude entstand ein Sachschaden von über 5000 Franken.