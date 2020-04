Am Montag, 20. April 2020, ging kurz vor Mitternacht die Meldung bei der Stadtpolizei Winterthur ein, dass es in einer Püntenanlage an der Hulfteggstrasse brenne. Die ausgerückte Patrouille sicherte das Gebiet ab und die Feuerwehr von Schutz & Intervention brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Dies verhinderte eine weitere Ausbreitung des Feuers und führte zu einem glimpflichen Ausgang trotz der momentan herrschenden Trockenheit.



Gemäss dem zugezogenen Brandermittler der Kantonspolizei Zürich ist die genaue Brandursache unklar, die Stadtpolizei Winterthur hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf mehrere tausend Franken.



Die Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur und die Stadtpolizei Winterthur rufen die Bevölkerung auf, beim Feuern im Freien besonders sorgfältig zu sein, um Brände zu verhindern. Es sind nur die öffentlichen, gut befestigten Grill- und Feuerstellen zu nutzen.

Es gilt zu beachten: