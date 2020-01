Wegen des Rückbaus der «Jodlerbrücke», die für das Nordostschweizerische Jodlerfest im Juni 2019 aufgebaut wurde, wird die Salomon-Hirzel-Strasse in der Nacht auf Donnerstag, 9. Januar 2020, gesperrt. Es wird eine Umleitung signalisiert.



Die Holzbrücke, welche das «Jodlerdorf» auf dem Gelände der landwirtschaftlichen Schule «Strickhof» mit dem Zentrum Wülflingen über die Salomon-Hirzel-Strasse verband, wird abgebaut.



Aus diesem Grund wird die Salomon-Hirzel-Strasse in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 8./9. Januar 2020, von 20.00-05.00 Uhr zwischen Autobahn-Anschluss und Schloss Wülflingen in beide Richtungen für den gesamten Verkehr gesperrt.



Eine Umleitung durch den Dorfkern Wülflingen ist signalisiert.