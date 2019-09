Kurz vor 16.00 Uhr brach auf der Terrasse einer Wohnung an der Haltenrebenstrasse ein Feuer aus. Kurz darauf ging bei der Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur eine entsprechende Meldung ein und sie rückte sofort zusammen mit der Stadtpolizei an den Brandort aus. Vor Ort trafen die Rettungskräfte auf einen Brand auf einer Terrasse einer Terrassenliegenschaft. Den 18 ausgerückten Feuerwehrleuten gelang es trotz des unwegsamen Hang-Geländes das Feuer rasch unter Kontrolle zu bringen und zu löschen.



Zwei Personen mussten mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftungen von den ebenfalls ausgerückten Rettungssanitätern untersucht werden. In beiden Fällen konnte jedoch rasch Entwarnung gegeben werden. An Gebäude und Inventar entstand Sachschaden von über 100 000 Franken.



Die Brandursache ist noch unbekannt und wird durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Zürich untersucht. Während der Löscharbeiten mussten die Haltenrebenstrasse vorübergehend für sämtlichen Verkehr gesperrt werden.